Exclusiva| Las fiestas ilegales en casa de Jaime Ostos, en imágenes: mesas por mil euros y bailes sin distancia

Todos los detalles de las fiestas ilegales organizadas por Jacobo Ostos

Marta Riesco cuenta que la madre de Jacobo Ostos que es médico estaba dentro de la vivienda durante la fiesta

La Guardia Civil no pudo entrar a la vivienda pese a tener muchos indicios de la celebración de la fiesta en el interior

Los vecinos molestos por el ruido y por la aglomeración de personas llaman a la Guardia Civil, pero no consiguieron que Jacobo Ostos saliera de la vivienda. Pese a las muchas muestras que apuntaban a la celebración de la fiesta ilegal en la casa no pueden probar su existencia y no pueden entrar para ver lo que ocurre en el interior. A tres de los asistentes, amigos de Jacobo, no les dio tiempo entrar en la casa y fueron sorprendidos por los agentes, les multaban por haber quebrantado el toque de queda, pero ellos continúan negando que se esté celebrando ningún tipo de fiesta y aseguran que solo "se están quedando ahí a dormir".