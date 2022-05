Las imágenes del violador de Igualada antes de la agresión sexual: iba con un grupo de jóvenes destrozando coches

Bryan, el joven de 20 años acusado por el delito, ya tenía dos antecedentes por agresiones sexuales y le llaman "el monstruo de Igualada". En las imágenes se muestra en silencio, mirando al suelo y cubierto con una capucha mientras uno de sus amigos, claramente bajo los efectos del alcohol, se encara con la gente que les están grabando: "A ver si te voy a pegar un cabezazo en toda la boca, ¿eh? No me llame inútil". El grupo estaba formado por once chicos y una chica, y caminan tranquilamente por la calle a pesar de haber sido cazados por los vecinos tras destrozar a golpes sus vehículos.