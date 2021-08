La madre de Kristian y Amantia sigue sin ver a sus hijos: "Tengo miedo, no quiero volver a casa sin ellos"

La justicia alargó el dolor de la madre al no dejarle ver a sus hijos pese a estar en Portugal: "Todavía no puedo ver a los niños, no lo tengo permitido hasta que entregue los papeles a la embajada alemana". Además, entre lágrimas, Enke explicaba: "Solamente quiero ver a mis niños, abrazarlos, estar y jugar con ellos...".