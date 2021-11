La madre de Marta Calvo, sobre el cuerpo de su hija: "El asesino se ríe de mí, de la Guardia Civil y de todo el mundo"

"Vamos a presentar una iniciativa legislativa popular para que la persona que mate y no aparezca el cuerpo tenga más pena"

"No tengo a mi hija, no puedo empezar el duelo... el asesino tiene unas leyes que le amparan, ¿dónde están las mías?"

Sobre la madre del asesino: "Se acoge al derecho a no declarar, ¿dónde está mi derecho? La que calla otorga, si sé que mi hijo es inocente lo defiendo delante de todo el mundo"

Marisol Burón, madre de Marta Calvo, acude al plató de 'El programa de Ana Rosa' para reclamar públicamente que la ocultación intencionada de un cuerpo tras un crimen sea delito. La desaparición de la joven se produjo hace dos años y desde entonces la familia no ha parado de luchar para encontrarla.

En los últimos meses, los agentes han buscado a Marta Calvo en dos puntos sospechosos. El último sitio fue un pozo sin sellar en el interior de una casa abandonada, además coincidía la señal GPS de Jorge Ignacio P.J y una testigo confesó haber visto aparcado el coche azul del supuesto autor en el día del crimen. Sin embargo, los GEAS no consiguieron encontrar a la víctima.

En septiembre, la Guardia Civil buscó insistentemente en una zona que no había sido investigada hasta el momento. En este caso, también coincidía la señal GPS del autor durante más de tres horas en el día del crimen. Marisol Burón estaba muy "esperanzada", pero luego los agentes le informaron de que no había rastro de Marta.

La madre de Marta Calvo lucha por su hija: quiere que sea delito

Marisol Burón, apoyada por los padres de Diana Quer y Marta del Castillo, pide que se haga justicia contra aquellos asesinos que no digan dónde está el cuerpo de sus víctimas. La madre de Marta Calvo sentencia en plató: "Esta tarde vamos a presentar una iniciativa legislativa popular para aquella persona que mate tenga más pena".

"Por el hecho de que el cuerpo de mi hija o de muchos no aparezca tiene que haber más pena", dice de forma contundente. Luego, Marisol añade muy emocionada: "Yo no tengo mi hija, no puedo terminar un duelo porque no lo he empezado. Es muy duro, el asesino tiene unas leyes que le amparan, ¿dónde está mi ley?".

La madre de Marta Calvo dice de forma muy contundente sobre su iniciativa: "Cuando no haya cuerpo tiene que haber más delito... y vamos a ir a por todas, eso lo tengo muy claro".

Se ha reído de mí, de la Guardia Civil, de todo el mundo, eso es lo lamentable

En cuanto a la última búsqueda de los agentes en el pozo sin sellar, la madre cree que el asesino Jorge Ignacio P.J "se ha reído de mí, de la Guardia Civil, de todo el mundo, eso es lo lamentable" porque sabía que estaban buscando en el lugar equivocado.

"No sé si él en algún momento se puede poner en mi situación, no lo creo, pero está causando mucho daño, psicológicamente me está destrozando... tengo muchos bajones y eso nadie lo ve", dice Marisol rota de dolor.

Estalla contra la madre del asesino: "Se acoge a su derecho a no declarar... ¿dónde está mi derecho?"

Marisol Burón es consciente de que su hija ha fallecido pese a no haber visto su cadáver: "Para creer tienes que ver, pero yo no he visto nada. Solo sé que la Guardia Civil me dijo que había muerto, pero tienes fantasías... sé que no, pero siempre queda esa cosita de por qué no".