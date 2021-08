Entrevista a la exmujer de Mainat: "Soy una mujer maltratada. Él puso una denuncia falsa y anuló todos mis derechos"

Primera entrevista en un plató de televisión a Angela Drobrowolski, exmujer de Mainat, ya divorciada del productor

Angela Drobrowolski: "Estoy endeudada con una cantidad que no puedo asumir"

Angela Drobrowolski: "Mis hijos han desaparecido de mi vida"

Hace poco más de un mes, la mujer de Josep María Mainat, Angela Drobrowolski, llegaba a un acuerdo con su ya exmarido y ha aceptaba una pena de 17 meses cárcel por quebrar la orden de alejamiento y allanar la vivienda del productor.

Esta causa judicial discurría en paralelo a la acusación que aún pesa contra Dobrowolski por el intento de asesinato de su exmarido.

Este lunes, 'El Programa del Verano' ha entrevistado por primera entrevista en un plató de televisión a Ángela Dobrowolski, ya divorciada del productor

Angela Drobrowolsk lo ha hecho de forma gratuita y ha llegado al plató algo nerviosa pero con muchas ganas de contar su versión sobre lo sucedido.

Lo primero que ha hecho Ángela Dobrowolski ha sido hablar del acuerdo económico al que han llegado: "Hemos llegado a una situación en la que estoy 10.000 euros endeudada y no 40.000, pero no corresponde a la versión dada por los medios en la que dicen que me llevo una casa de un millón y una vida perfecta. Estoy endeudada con una cantidad que no puedo asumir. Después de más de 13 años juntos, yo nunca quise enriquecerme y por eso insistí en un contrato matrimonial".

Sin duda alguna, lo que más le duele a Ángela es el distanciamientos con sus hijos: "Mis hijos han desaparecido de mi vida y esto es el punto más duro para mí. No hay acuerdo y no veo probable que lleguemos porque él no los quiere soltar. Yo pensaba que solo quería ganar, pero ya lo ha hecho".

"Mainat me denunció falsamente y ha anulado todos mis derechos"

Además, Drobrowolsk ha acusado a su exmarido de haber hecho una denuncia falsa contra ella: "Primero pensé que estaba desorientado y que no sabía lo que decía, luego que era una broma de mal gusto y que no sabía lo que decía, pero ahora digo que es una denuncia falsa donde ha anulado todos mis derechos". Además, le ha acusado de ser un maltratador: "Él no es la víctima. Es un maltratador".

Dobrowolski fue detenida el pasado 6 de enero, Día de Reyes, cuando intentaba acceder por el terrado a la vivienda del productor en Barcelona. La mujer “fue sorprendida por los vecinos adyacentes que procedieron a alertar a las autoridades que acudieron al lugar de los hechos”, subraya la sentencia, “intentando huir la acusada y siendo detenido por los referidos agentes”.

Al margen de la causa principal por intento de asesinato y de otra por el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento, Mainat y su esposa también dirimieron sus diferencias en otros juzgados. Sin embargo, según ha comunicado el TSJC, todas las denuncias cruzadas han sido archivadas. Dobrowolski denunció a su marido por coacciones y por un delito leve de lesiones que se investigaban en la jurisdicción de violencia sobre la mujer, una vez la mujer ya había sido denunciada por intentar matar a su exmarido.

Las denuncias se produjeron tras un incidente el 8 de agosto pasado. Había pasado un mes y medio desde que Mainat sufriera el supuesto intento de asesinato y se refugió alejado de su mujer en Canet de Mar junto a sus hijos. Sin embargo, la mujer quería ver a sus pequeños. Según dice la demanda de medidas urgentes solicitadas en la demanda de divorcio, “Dobrowolski se presentó a las 22 horas en Canet, donde Mainat se encontraba de vacaciones junto a los hijos en común y un tercer hijo fruto de un matrimonio anterior, de 15 años. La mujer pretendió llevarse consigo a los hijos en común y, al negarse Mainat, terminó agrediéndolo a él y a su hijo M., a quién mordió en el brazo”, indica la demanda.