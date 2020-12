Un joven agredido por un grupo de menores en el portal de su casa: "Está asustado, tiene miedo y no quiere salir de casa"

El joven bajaba a fumarse un cigarro a la calle y ahí se encontró a los delincuentes

Los agresores son menores de edad que deambularon por el barrio de Chamberí, en Madrid

Los vecinos denuncian la inseguridad en un barrio que siempre había sido tranquilo

Un chico de 18 años bajaba al portal de su casa del barrio de Chamberí ha fumarse un cigarro y ahí se encontraba con los que iban a ser sus agresores. El grupo de menores se acercó a él, le robaron el teléfono y cuando este se daba cuenta les recriminaba que se lo devolvieran, pero lejos de hacerlo se quedaron para darle varios golpes. El joven intentaba escapar, pero no le daban tregua y le dieron una clara advertencia antes de irse: "Si llamas a la policía, te matamos".

El chico de 18 años bajó al portal a fumar y se encontró con sus agresores

Esto no se quedaba aquí, el chico subía a su casa, avisaba a sus padres y eran ellos los que llamaban a la policía. Al día siguiente cuando su padre estaba atendiendo a los medios de comunicación para denunciar el suceso, se encontraba con el menor que agredía a su hijo, le tuvo retenido durante unos minutos: "Lo primero que me dijo fue: soy menor, soy extranjero y tengo abogado". Llamaron a la policía, pero no llegaron a tiempo, finamente conseguía escapar. Huida en la que se cruzaba con la mujer de José, a la que le pegaba un empujón causándole un esguince en la muñeca.

José, el padre del joven, pide justicia y seguridad

Un equipo de 'AR' se ha trasladado hasta ese lugar para hablar en directo con José, padre del agredido, que cuenta que su hijo está "asustado y preocupado, tiene miedo" y que por lo sucedido "no quiere salir a la calle", y afirma que "tampoco quiero yo, me da miedo también a mí". Y es que están muy preocupados por lo ocurrido, pero también porque está empezando a ser habitual en el barrio: "Los jueves, los viernes y los sábados es tremendo, chavales sin mascarilla, sin distancia, fumando dentro de los locales, agrediéndose unos a otros, amenazando si se les dice algo, no podemos entrar a nuestros portales,..."

"Es una inseguridad brutal en un barrio que siempre ha sido tranquilo"