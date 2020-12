Las imágenes de un hombre salvado por su vecino de una paliza mortal: "Si no fuera por él no lo estaría contando"

Sin pensarlo dos veces, Agustín impidió que el agresor siguiera golpeando a Eric con una barra de hierro

El programa ha hablado en directo con la víctima y con su defensor que aseguran que ese hombre está "desequilibrado mentalmente"

Víctima: "Escuché: 'Tú, machupichu, ¿de qué te ríes? Te voy a matar y me sentí identificado porque yo soy de origen ecuatoriano"

Hace unos días, un hombre de 51 años agredía brutalmente a plena luz del día y ante la mirada de algunas personas, a uno de sus vecinos de 30 años, en el barrio de Las Flores, en Málaga. La víctima tuvo la suerte de que Agustín, un vecino, pasaba en ese momento por allí y decidió actuar, reteniendo al agresor, del que aseguran que "está desequilibrado mentalmente" e impidiendo que siguiera atacando a este chico.

Un hombre es agredido y su vecino le salva de una brutal paliza

Al parecer, la víctima paseaba con su perro tranquilamente por la calle, cuando se cruzó con su agresor, que salió directo hacía él con una barra de metal en la mano, el joven salió corriendo, pero finalmente fue alcanzado y recibió un fuerte golpe en la cabeza: "Me decía que me iba a matar, que sabia donde vivía, que eso no se iba a quedar así y yo no entendía por qué porque yo con ese hombre no tengo nada". Ahí, cuando estaba recibiendo una paliza por parte de este hombre, apareció el que fue su salvador, Agustín, que tras ver esta escena no se lo pensaba en ningún momento y se enfrentó al atacante, que consiguió inmovilizarlo hasta que llegaron las autoridades.

La victima cuenta que "con ese hombre no tiene nada" y que le conoce de vista

El programa se ha trasladado hasta este lugar donde sucedió todo para hablar con Eric, la víctima, que define la situación como "brutal y traumático" y Agustín, el hombre que le salvó la vida. Este joven, todavía magullado por la agresión, cuenta cómo empezó todo: "Escuché: 'Tú, machupichu, ¿de qué te ríes? Te voy a matar y me sentí identificado porque yo soy de origen ecuatoriano y cuando reaccioné ya venía con la pata de cabra a por mi en la mano". Y afirma que aunque sigue "con dolores de cabeza, todavía tengo chichones de los golpes, me dejó una herida en la cabeza", lo que más le está afectando "es el trauma psicológico, que tú no puedes estar tranquilo paseando por tu barrio que puede venir este personaje y terminar con tu vida sin remordimiento ninguno".

El defensor asegura que "si no llega a estar ahí lo machaca"