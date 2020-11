'El Tranki', esposado ante el juez por su peligrosidad: "Es la peor persona que he conocido"

'El Tranki' esposado en el juicio y con un nuevo look

El programa ha tenido acceso a imágenes del juicio , donde se puede ser a ' El Tranki', que por su peligrosidad se encuentra esposado mientras se celebra , algo que no suele ser habitual y el que se enfrentaría a 19 años de prisión. Se le ha podido con un look cambiado, con chaqueta de cuero y una pequeña coleta en la parte superior de la cabeza para recoger su nueva melena . La estrategia del abogado del acusado parece que va a ser intentar hacer ver que Joshua fue el que inicia esa pelea, pero esto no termina de cuadrar.

Habla Juan, el mejor amigo de la víctima

Un equipo del programa ha podido hablar con Juan, el mejor amigo de la víctima, que no cree para nada esta la versión de María José, para la que se piden 12 años de cárcel aunque sigue asegurando que no hizo nada ni vio nada: "No me la creo para nada, ni yo ni nadie. 90 kilos no los puede trasportar solo una persona", acusada a la que también se le ha podido ver con mirada triste y un pañuelo al cuello. Juan también afirma que 'El Tranki' era conocido en el barrio por ser un energúmeno y que "siempre ha sido una de las perores personas que yo he conocido". Además, ha explicado que su amigo "era una buenísima persona" y que "tenía cierta amistad y cierto cariño con el asesino".