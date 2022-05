Los vecinos de Langreo narran las agresiones violentas de una familia okupa: "Tocaron al timbre..."

María Vicente ha hablado con los vecinos de la barriada que aseguran que las personas más problemáticas ya se han ido, pero temen que regresen: "Vivían de alquiler pero llevaban meses sin pagar esa renta. Se trata de un matrimonio con tres hijos pequeños y su abuela". Zulima cuenta cómo empezaron los problemas con esta familia: "Me llamaron al timbre y me preguntaron si les dejaba 70 euros, que me los devolverían cuando cobraran. Yo dije que no y se fueron". La mujer añade: "Esa misma noche entraron a robar, dejé las ventanas entreabiertas y subieron. Se llevaron 300 euros más un ordenador que tenía en la cocina".