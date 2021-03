Lu empieza a notar los síntomas de la Burundanga: "Me quedé parada, como muerta". Lu relata lo que empezó a sentir: "No podía moverme y luego me encontraba mal". Finalmente quedó inconsciente en un silla. Eso le dio al ladrón oportunidad para coger el dinero. Como cuenta Lu a Ana Rosa, le robó numerosas pertenencias: 1.670 euros en efectivo, varias tarjetas bancarias, abonos de autobús y varios cupones de lotería.