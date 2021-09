La madre de una víctima de Morate, al ver sus bromas en terapia: "Yo tengo que pagarme el psicólogo"

María Chamón no puede creer que estos asesinos hablen así de su hija arrebatada y de las demás víctimas: "Esto, pasado ya seis años, 30 ni 40. T endré el dolor y la tristeza hasta el día que me vaya a la tumba ".

En cuanto rebajar la condena al autor de la muerte de Laura del Hoyo y a sus compañeros de prisión, la madre dice: "La revisión permanente revisable no, ponen cara de corderitos y salen . No, que se queden ahí y se pudran en la cárcel". Además, se indigna con el Estado: " Los políticos que tenemos, ¡ya está bien!, ¡basta ya! Desde que le pasó a mi hija hace seis años, vamos de mal a peor, es algo diario".

María Chamón explica qué pensó al ver a los tres asesinos: "No se puede explicar con palabras, que un asesino criminal te arrebate a tu hija de esa manera tan fría y cruel, encima que no muestre ningún arrepentimiento".

Morate, que mató a Laura del Hoyo, bromeó junto a los presos sobre sus crímenes. La madre confiesa: "Cuando mi hija y yo vimos las imágenes nos removieron , mis entrañas, lo tengo tan presente como el primer día, es un dolor tan inmenso que no tengo palabras".

Chamón pide que se quede en prisión porque "le has arrebatado los sueños, proyectos y las ilusiones a mi hija ; has fastidiado a mi familia y a mí la vida".

La madre no quiere dejar la llamada sin reivindicar un tema: "Lo que más rabia me da es cuando hablan de indemnizaciones, aquí no han dado ni van a dar nada". María Chamón, ante la sorpresa de los colaboradores, continúa: "La terapia que tengo es un psicólogo que estoy pagando, esa es la terapia que tengo y tendré toda la vida".