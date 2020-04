Antonio Martínez: "Lo que estaba intervenida era la asistencia sanitaria, no el diagnóstico"

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado de nuevo con Antonio Martínez, de CEO Genetic PCR solutions sobre dicha polémica: "Me da la sensación de que se interviene el servicio, no los test. Cuando se habla de millones de pruebas se habla de test rápidos, no de PCR y no podemos confundirnos. También me llama la atención que existe en España una red de laboratorios veterinarios que tienen muchísima experiencia en PCR porque han sufrido muchas pandemias y me sorprende que estos servicios no se pongan de manifiesto o se intenten utilizar".