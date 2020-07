Los testimonios de la mujer atacada con ácido y su presunto agresor: "Me quería alejar de ella"

En ese momento llamaron a los Mossos, que durante unas horas estuvieron vigilando, al mismo tiempo que el presunto agresor, declara Ana, llamaba a la niñera de las niñas para insistirle que bajasen a verle. Alrededor de las 11:30 de la mañana, volvió a la puerta de la casa. Es entonces cuando, según la víctima, se produce la agresión: "Me cogió del pelo y me echó el ácido. La niña estaba detrás mío. Entonces le hice así: "Sube para arriba, sube para arriba. Entonces empecé a chillar y me quemó viva.