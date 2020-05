El mensaje de Miguel Abellán a Pablo Iglesias: "Que se preocupe de hacer cumplir la ley y no de hacer prevalecer gustos personales"

Además, el torero se ha dirigido directamente a Pablo Iglesias, al que ha lanzado un duro y directo mensaje: "El Vicepresidente de este país se atrevió a decir que le molesta que se compare la práctica de la tauromaquia con la práctica de una actividad cultural. Yo me atrevería a mirarle a los ojos y decirle que la cultura más arraigada en nuestro país es la tauromaquia y la cultura no le pertenece a ningún poder público, le pertenece al pueblo y es este el que debe decidir. El Vicepresidente de España ocupa precisamente este cargo para hacer iguales a todos sus ciudadanos ante la ley. Por eso, con toda la educación, me atrevería a decirle que se preocupe más de hacer cumplir la ley y no de hacer prevalecer gustos personales por encima de derechos constitucionales. Hay 200.000 familias a las que está condenando y es responsable absoluto de esa condena", ha dicho tajantemente.