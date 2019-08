Nuevo caso de ‘turismofobia’, ahora en Palma de Mallorca

Se ha producido un nuevo caso de ‘turismofobia’, esta vez en Palma de Mallorca. El colectivo juvenil e independentistas Arran han subido un vídeo donde salen pintando y destrozando coches de alquiler en la ciudad balear, todo ello para protestar por la gran concentración turística que se da en verano. Esto no ha sido bien recibido por los vecinos. “Deberían de saber que todo el mundo directamente o indirectamente trabaja por el turismo” , comenta un vecino de Palma que no entiende que suceda todo esto.

“Esta gente no sé de qué vivirá, porque el turismo es el motor de Mallorca”

Carolina Domingo, la vicepresidenta de PIMECO, la asociación del pequeño y mediano comerciante, ha criticado la actitud de estos colectivos. “La temporada alta dura tres meses en los que los comerciantes ganan para todo el año”, comenta Carolina, que dice que son muchos los comerciantes que ganan dinero solo durante esta temporada. Por otro lado, la vicepresidenta ha hablado de que este tipo de sucesos no ocurren en Canarias, donde también viven del turismo, y no entiende a estos colectivos, a los que además acusa de no vivir en Palma de Mallorca.