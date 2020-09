Joaquín Prat se reincorpora al programa tras sus vacaciones estrenando un nuevo look

Y sí, parece que Prat ha disfrutado de las ansiadas vacaciones, se le ha podido ver con un moreno muy llamativo que realzaba su camisa blanca con pequeños dibujos azules, Joaquín confirmaba que ha pasado una buena temporada en la playa: "Vengo oxidado,la sal del agua del mar te acaba oxidando, espero que los espectadores me personen si me trabo", además de su nueva barba, en la que destaca la perilla que le da un nuevo look para comenzar esta nueva temporada del programa y que Patricia ha destacado: "La perilla bien, ¿no?" a lo que ha contestado: "Bueno, ya veré si me afeito, es que eme da pereza, se lo tendré que preguntar a la jefa".