El funcionamiento interior de una cucaracha es muy diferente al de un humano. Para responder, por ejemplo, a por qué ellas pueden vivir sin cabeza tienes qué pregúntate por qué tú no podrías.

Para empezar, una cucaracha no moriría desangrada tras una decapitación, como lo haría un humano. Y, en segundo lugar, los humanos necesitan su nariz y boca para poder respirar, pero en las cucarachas la respiración sucede de manera muy distinta.

“Después de cortarles la cabeza, muy a menudo sus cuellos se sellarán simplemente coagulando. No hay sangrado incontrolado", decía en 'Scientific American' el fisiólogo y bioquímico Joseph G. Kunkel de la Universidad de Massachusetts Amherst. Además, agregaba, respiran a través de espiráculos o pequeños agujeros en cada segmento del cuerpo. Por tanto, el cerebro de la cucaracha no controla la respiración y la sangre no transporta oxígeno al resto del cuerpo.