El fallecido es uno de los maquinistas: el accidente ha tenido lugar en un área de difícil acceso que ha imposibilitado el aterrizaje de helicópteros

Trágico accidente mortal en Perú después de un choque frontal entre dos trenes que cubrían la turística ruta hacia el Parque Arqueológico Nacional De Machu Picchu, en la localidad de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, en el sur del país. En el siniestro ha muerto una persona y han resultado heridas 78.

El lugar del accidente se ha producido así en una ruta muy transitada, aunque sin carreteras en los alrededores, siendo la vía férrea el punto de conexión. Los trenes involucrados en el choque son de las compañías PerúRail e Inca Rail y, por la orografía del terreno y la estrechez del camino, además ha sido imposible el aterrizaje de helicópteros en la zona para evacuar a los heridos.

El muerto en el choque de trenes en Perú, uno de los maquinistas

La víctima mortal del accidente es uno de los maquinistas, según precisan medios peruanos, que señalan que los heridos han tenido que ser trasladados también a través de un tren hasta distintos apeaderos con mejores accesos, desde donde los más graves han sido enviados en ambulancia a varios hospitales de la ciudad de Cuzco, a dos horas del lugar del accidente.

Tras lo ocurrido, el Ministerio de Transportes de Perú ha puesto en marcha una investigación para conocer las causas del accidente.

De igual modo, la oficina encargada de velar por los derechos del consumidor ha iniciado también sus propias diligencias para comprobar si ambas compañías implicadas cumplen con los seguros por accidentes y brindan la atención oportuna a los pasajeros afectados.

El gobernador de Cuzco señala al ánimo de lucro por encima de la seguridad

Después del aciago suceso, y paralelamente, el gobernador de Cuzco, Werner Salcedo, ha lamentado lo ocurrido, así como "la imagen de Perú al mundo" que deja tras de sí el accidente, que achaca al ánimo de lucro por encima de la seguridad de los viajeros.

"Machu Picchu está atrapado en la comercialización, que deja mucho que desear", ha denunciado.

Tras el incidente, además, los servicios ferroviarios se han suspendido de forma temporal siendo evidente el caos en las estaciones mientras los pasajeros denuncian falta de información.