La Universidad de Granada ha comunicado en las últimas semanas que se han producido avistamientos de medusas de la especie 'Rhizostoma Luteum' en las costas de Granada. Su presencia es inusual en las playas españolas del litoral mediterráneo, aunque no es inédito.

Aunque se sabe muy poco sobre la especie, puesto que no se deja ver habitualmente, los biólogos creen que, a pesar de que sus tentáculos son urticantes, su veneno es menos dañino que el de especies más pequeñas. No obstante, pueden causar enrojecimiento y picor, por lo que lo mejor es no acercarse mucho si tenemos la suerte de ver una.