“Esta es la iniciativa más esperada por los profesionales y por los niños en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid", señalan desde el centro

Nacida del sueño de Razvan, paciente de Hemodiálisis de 10 años apasionado de los autobuses y que no ha querido faltar a la cita, cumple su tercera edición

El Hospital Gregorio Marañón de Madrid y la EMT, la Empresa Municipal de Transportes de la capital, se han unido nuevamente para llevar la ilusión de la Navidad a los pacientes más pequeños del centro hospitalario, ofreciéndoles un recorrido único para que ellos también puedan ver las luces navideñas y disfrutar del decorado y algunas de las tradiciones propias de estas fechas.

“Me lo estoy pasando bien. Voy a ver Papá Noel, las luces de Navidad”, contaba uno de los niños que han podido participar de la iniciativa, mientras otra compañera, también paciente en el hospital, expresaba en los mismos términos su felicidad por poder compartir también con “una amiga del cole” la experiencia.

El viaje especial de la EMT y los pacientes más pequeños del Hospital Gregorio Marañón

En total, tal como refiere el centro madrileño, un grupo de más de 50 niños del Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón con enfermedades crónicas, en tratamiento ambulatorio o ingresados han podido disfrutar un año más del recorrido especial preparado para ellos por las calles del centro de Madrid.

Con dos autobuses puestos a disposición por la EMT, acompañados de sus familias, enfermeras y pediatras para el disfrute de una tarde festiva fuera del entorno sanitario, han podido contemplar así el alumbrado navideño que Madrid luce estos días.

Además, algunos de ellos también han disfrutado de los propios autobuses posando al volante para la ocasión, disfrutando de una tarde diferente y especial.

La mayoría de estos menores, tal como refiere el Hospital Gregorio Marañón en una nota de prensa, “acude al hospital de manera periódica para recibir tratamiento de diálisis o para el control de patologías crónicas. A ellos se han sumado pacientes de Cardiología, Oncologia y Pediatría que, junto al equipo sanitario desplazado, han podido realizar la actividad con todas las garantías de seguridad”.

“Dado que muchos de estos niños presentan inmunodepresión o requieren cuidados especiales, disponer de un transporte reservado exclusivamente para ellos supone una oportunidad única para disfrutar de un plan navideño sin riesgos añadidos. El apoyo de familiares y profesionales del hospital ha reforzado la tranquilidad de los pequeños durante el trayecto y ha convertido esta salida en una experiencia plenamente accesible y segura”, expresan desde el centro.

La iniciativa para llevar la Navidad a los niños del hospital ha celebrado su tercera edición

Con la de este 2025, la iniciativa cumple la que es su tercera edición, consolidándose así como todo un acontecimiento para los pacientes más pequeños. Nacida del sueño de Razvan, paciente de Hemodiálisis de 10 años apasionado de los autobuses, que no ha querido faltar a la cita, una vez más ha servido para dibujar una sonrisa de los más pequeños, que también han disfrutado de canciones a bordo y también juguetes después de que la EMT les sorprendiese al finalizar el viaje.

“Esta es la iniciativa más esperada por los profesionales y por los niños en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Nosotros intentamos, –a través de una colaboración que tenemos con la Empresa Municipal de Transportes, con la EMT–, poder transportar a nuestros niños, que están aquí ingresados o que vienen habitualmente a nuestras consultas y viven en un estado de paciente, –que no es lo normal en un niño–, sacarles a pasear en estos autobuses y que puedan vivir la Navidad”. “Que puedan vivir las luces que otros niños, estando en casa con sus papás, pasean por Madrid para verlas”, expresa Nuria Mira, presidenta de la Comisión de Humanización del Hospital Universitario Gregorio Marañón, resumiendo la iniciativa.

“Esto supone para nosotros un esfuerzo como profesionales. Nosotros estamos ahora fuera de nuestro horario laboral, pero nos encanta venir para hacer posible que la Navidad les llegue a ellos en la forma más pura y más alegra, que es como lo deben vivir los niños”, incide.

“Para ellos, desde luego, esta es la mejor iniciativa. De hecho, hemos ido in crescendo: cada año se apuntan más niños y más familias y es la actividad más esperada. Este año se suman además algunos de nuestros ‘saniclown’ para poder animar en los autobuses y poder cantar villancicos, haciendo de este día de la Navidad un día muy especial”, concluye.