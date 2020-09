Unos ratones vuelven culturistas del espacio tras probar en ellos una droga

¿Cómo se han puesto cachas en el espacio?

Lo que hace este fármaco es neutralizar dos sustancias que se encuentran naturalmente en el cuerpo: la miostatina, que normalmente limita el crecimiento muscular, y la activina A, que regula el crecimiento tanto de los músculos como de los huesos. Los ratones mostraron más ganas de hacer ejercicio de lo habitual estando a bordo de la Estación Espacial Internacional y después en la Tierra, informa un equipo en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’.