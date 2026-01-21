El convoy chocó contra un muro de contención que había caído a la vía a causa de las fuertes lluvias, falleciendo el maquinista

Muere el maquinista del tren de Rodalies que ha chocado contra un muro en Gelida, Barcelona: al menos 33 afectados y cuatro heridos graves

Adif mantiene suspendida este miércoles la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies en toda Cataluña después del descarrilamiento de dos trenes, en uno de los cuales, en Gelida, Barcelona, se ha registrado un muerto y al menos 37 afectados. El convoy chocó contra un muro de contención que había caído a la vía a causa de las fuertes lluvias, falleciendo el maquinista.

"Debido a los efectos causados por el temporal" en la infraestructura ferroviaria y de que el restablecimiento del servicio se producirá "una vez finalice el reconocimiento de la infraestructura", la circulación se mantiene paralizada.

Accidente ferroviario mortal en Gelida, Barcelona

El maquinista del tren de Rodalies que esta noche ha chocado contra un muro de contención que ha caído a la vía entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) ha fallecido, mientras que otras 37 personas han resultado heridas: cinco de ellos graves, seis menos graves y 26 leves.

El accidente se ha producido en una jornada de fuertes lluvias en toda Cataluña por la borrasca Harry, cuando un muro de contención se ha desprendido y ha caído sobre la vía férrea, por donde en ese momento circulaba un tren de la línea 4 de Rodalies con 37 pasajeros.

Descarrilamiento en GIrona por una roca caída en la vía debido al temporal

Este martes por la noche, además, se ha producido un segundo incidente ferroviario en Cataluña: un tren ha descarrilado por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia también del temporal.

Este accidente se ha registrado en la línea R1 de Rodalies, entre Maçanet Massanes (Girona) y Tordera (Barcelona). En el tren accidentado, según fuentes de Adif, viajaban diez pasajeros y no se ha registrado ningún herido.