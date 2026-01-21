La agencia de meteorología espera precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el oeste de Galicia y zonas de Cádiz

La borrasca Harry sacude todo el litoral mediterráneo desde Girona hasta Alicante

Una borrasca atlántica cruzará la península desde hoy con un frente muy activo que dejará un primer temporal de lluvias generalizadas y nevadas en zonas de montaña, sobre todo en el norte y centro, con cotas entre 1.200 y 1.400 metros, bajando hasta 1.000 metros en el Sistema Central. Las lluvias más intensas se esperan en el oeste de Galicia y Andalucía.

En total, 14 provincias -excepto Canarias, Extremadura y La Rioja- están en aviso por lluvia, viento, aludes, nieve y olaje. En A Coruña se alcanza el nivel rojo por olas de hasta nueve metros, según la AEMET. La agencia de meteorología espera precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el oeste de Galicia y zonas de Cádiz. Así, habrá acumulados significativos de nieve en el Sistema Central, Cantábrica occidental y Pirineos, que podrán afectar a otras montañas de la mitad norte.

La borrasca Harry deja lluvias abundantes en Galicia y zonas de Cádiz

La borrasca Harry dejará cielos cubiertos y precipitaciones en zonas de Baleares y de la fachada oriental peninsular, abundantes en el cabo de la Nao, con tendencia a alejarse por el Mediterráneo a la par que se abrirán claros. Las lluvias se extenderán de oeste a este, por lo que afectarán a la mayor parte del territorio.

Es probable que estas precipitaciones sean persistentes y fuertes en el oeste de Galicia y zonas de Cádiz, así como --en menor medida-- en otras zonas de Andalucía occidental y principales áreas de montaña de la vertiente atlántica. La cota de nieve estará entre 1.100 y 1.300 metros en el centro y mitad norte, con probables acumulados significativos en entornos de montaña.

Episodio más invernal a partir del viernes

El jueves 22, el frente se retirará por el Mediterráneo con precipitaciones abundantes en Baleares pero por la tarde llegará un nuevo frente que traerá otra tanda de lluvias y nevadas, especialmente en el suroeste y en las montañas del norte, con cotas entre 1.000 y 1.400 metros.

Será el anticipo de un episodio aún más invernal a partir del viernes cuando una nueva borrasca que cruzará el Cantábrico dejará nieve en zonas bajas del noroeste, Galicia y la meseta norte, con una cota que puede bajar de los 800 metros, como vaticina Meteored.

La nieve se extenderá por el interior peninsular

A finales de semana se espera un empeoramiento del tiempo, con un ambiente "plenamente invernal y una mayor extensión de las nevadas en la península". Una profunda borrasca cruzará el Cantábrico el viernes, dejando viento fuerte, descenso térmico y precipitaciones generalizadas, con nieve abundante en el noroeste, Galicia y la meseta norte, además de zonas del centro y sur.

Este episodio invernal tendrá continuidad el sábado, cuando el modelo europeo volverá a extender la nieve por amplias zonas del interior peninsular. Podrá nevar en ambas mesetas, incluyendo varias capitales, a la espera de posibles cambios en la previsión, y también en las zonas de montaña del interior del este. Las bajas temperaturas mantendrán un ambiente plenamente invernal y favorecerán que las nevadas se prolonguen durante varias horas.