Pluriempleo 2.0: actividades digitales que puedes compatibilizar con tu trabajo para ganar un segundo sueldo

En una economía donde nuestro salario principal muchas veces no alcanza para cubrir ciertos imprevistos, el pluriempleo digital ha dejado de ser una rareza para convertirse en una suerte de vía de escape financiera. Ya no se trata solo de repartir comida o conducir por una app: el nuevo pluriempleo se cocina desde casa, con conexión a internet, creatividad y habilidades digitales básicas. Según un estudio de Digital Future Society, en España un 17% de la población activa realiza algún tipo de trabajo digital semanalmente, aunque solo un 2,6% lo hace como ocupación principal .

La clave está en compatibilizar estas actividades con el trabajo tradicional sin agotar el cuerpo ni hacer un quiebro al marco legal. ¿Qué opciones existen? ¿Cuánto pueden rendir? ¿Qué precauciones hay que tomar?

De la afición a la renta: enseñar, crear, vender

Las opciones más populares para obtener ingresos extra desde el entorno digital no siempre requieren grandes inversiones, ni tampoco exigen cambios radicales. Algunas de las opciones que se han consolidado en los últimos años pasan por dar clases particulares online, ofrecer servicios como freelance en áreas como redacción, diseño o traducción, vender productos artesanales en Etsy y similares, o lanzar un canal de YouTube, podcast o blog si se tiene algo que contar.

En este nuevo ecosistema, el conocimiento tiene valor comercial. Las tutorías digitales, ya sean estas de matemáticas, idiomas o guitarra, pueden cobrarse a un precio entre 15 y 30€ la hora, dependiendo de la plataforma y la especialización. También gana fuerza el marketing de afiliación, es decir, recomendar productos en redes sociales o páginas personales y cobrar una comisión por cada venta generada. Esta práctica se sitúa entre las 30 mejores formas de ganar dinero extra en 2025, junto a la creación de productos digitales descargables (como ebooks o plantillas) y la gestión de redes sociales para pequeños negocios.

El atractivo no es solo económico, sino también logístico. Muchos de estos trabajos permiten sumar unos cientos de euros al mes sin necesidad de desplazarse más allá de los confines de nuestro propio hogar. Así, desde casa y con tu portátil puedes generar hasta 500€ extra mensuales, si sabes a qué dedicarle unas pocas horas a la semana.

¿Es legal tener dos trabajos? Lo que debes saber

Antes de lanzarse al pluriempleo digital hay que revisar las condiciones contractuales del trabajo principal. En muchos contratos existe una cláusula de exclusividad que impide desarrollar actividades remuneradas externas. Si no está explícitamente prohibido, aún deben cumplirse otros requisitos, como que el segundo empleo no interfiera con el horario del principal, que no exista conflicto de intereses y que no se supere el máximo legal de jornada laboral.

Si cumplimos con todo esto, el hecho de trabajar desde casa o tener un segundo empleo online es una situación completamente legal, siempre que tengas también en mente la normativa fiscal correspondiente.

En el caso de quienes opten por combinar un empleo por cuenta ajena con actividad como autónomo, se trata de una situación reconocida legalmente como pluriactividad. En esta situación deberás hacer frente a tus obligaciones fiscales (como estar dado de alta como autónomo para muchos casos), presentar el modelo 130 o 303 si corresponde y declarar los ingresos por separado.

No es solo para grandes expertos

La posibilidad de ganar un segundo sueldo desde casa ha crecido en paralelo al avance en la alfabetización digital. España ya ha alcanzado un 66,2% de cobertura en habilidades digitales básicas, según el Observatorio Europeo de Competencias Digitales, por encima de la media europea de 64,2%.

Esto implica que la mayoría de los ciudadanos está ya en condiciones de desarrollar actividades digitales sencillas: desde usar herramientas de productividad, gestionar perfiles sociales o manejar editores web básicos, hasta aprovechar plataformas como Fiverr, Domestika o Preply.

Lejos de ser solo un recurso para perfiles técnicos, el pluriempleo digital se abre como un camino de resiliencia económica, especialmente en tiempos de inflación, subida de hipotecas o incertidumbre laboral. Como explica el sociólogo Enrique Dans, el trabajo en plataformas digitales “ya no es una anomalía, sino una vía de participación laboral cada vez más consolidada”.