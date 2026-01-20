El maquinista del Iryo avisó al centro de mando que había sufrido “un enganchón” antes de descarrilar

La conversación del maquinista del Iryo antes y después del accidente en Adamuz

La conversación del conductor con el centro de mando de Atocha, registrada en la caja negra del tren, refleja que no fue consciente en un primer momento del impacto del Alvia.

El maquinista del tren Iryo contra el que este domingo impactó un Alvia a la altura de Ademuz (Córdoba), causando al menos 42 muertos, contactó por teléfono con el centro de mando de Atocha para informarle de que su convoy había sufrido “un enganchón” y en una segunda llamada de que había descarrilado.

La transcripción de la conversación, que ha sido adelantada por Cordopolis/elDiario.es, refleja también que el conductor no fue consciente en un primer momento de que había otro tren implicado en el suceso, y que había chocado con los últimos vagones del suyos.

La conversación entre el maquinista y el centro de mando muestra cómo el conductor del tren informa inicialmente de problemas técnicos, refiriéndose a “un enganchón a la altura de Adamuz”.

Desde el centro de mando se le requiere al maquinista que baje “los pantógrafos” (los dispositivos articulados del techo del tren que toman electricidad de la catenaria, el cable elevado que alimenta los motores y permite que el tren se mueva). “Más abajo no pueden estar”, responde el maquinista y añade; “De hecho, tengo el tren bloqueado”.

En un segundo audio el maquinista contacta nuevamente con “Atocha” para confirmar la magnitud del siniestro: “Comunicarles que es un descarrilamiento. Estoy invadiendo la vía contigua”, alerta el maquinista dos veces. Después solicita que paren el tráfico en las vías “urgentemente” y alerta de que hay un incendio en el convoy y heridos: “Necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias”.

Transcripción íntegra de los audios:

Primera llamada

Centro de mando de Adif en Atocha: 6189, aquí Atocha, dime

Maquinista: Hola Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz

Centro de mando de Adif en Atocha: Ah, ya, ya te veo, ya te veo

Maquinista: Venga, de acuerdo.

Centro de mando de Adif en Atocha: Déjame un teléfono, anda

Maquinista: Apunte, por favor …

[Freno de emergencia de fondo]

Centro de mando de Adif en Atocha: Me dicen por aquí que bajes pantógrafos

Maquinista: Más abajo no pueden estar

Centro de mando de Adif en Atocha: O sea que ya los has bajado

Maquinista: Sí, está todo bajadísimo_

Centro de mando de Adif en Atocha: Venga, de acuerdo

Maquinista: De hecho, tengo el tren bloqueado…o sea ahora mismo

Centro de mando de Adif en Atocha: O sea que no te puedes mover

Maquinista: No… voy a necesitar reconocer

Centro de mando de Adif en Atocha: Vas a necesitar reconocer, tú

Maquinista: Sí

Centro de mando de Adif en Atocha: Un segundito maquinista, no cuelgues. O te llamo yo ahora.

Maquinista: Sí, tranquilo

Centro de mando de Adif en Atocha: Venga

[Segunda llamada]

Centro de mando de Adif en Atocha: 6189, aquí Atocha

Maquinista: Hola, Atocha, 6189, mira comunicarle que es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. Repito: descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua

Centro de mando de Adif en Atocha: Vale, venga, recibido, pues gracias por avisar

Maquinista: Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor

Centro de mando de Adif en Atocha: Sí, sí, sí… no hay ningún tren llegando

Maquinista: Y tengo incendio también… necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Tengo un coche incendiando

Centro de mando de Adif en Atocha: Tengo su teléfono, perfecto, pues voy a comunicarlo por aquí. Ahora me pongo en contacto con usted.

Maquinista: Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren

Centro de mando de Adif en Atocha: Vale, vale, venga, recibido

Maquinista: Tienen mi teléfono, ¿vale?

Centro de mando de Adif en Atocha: Sí, sí, lo tengo

Maquinista: Abandono la cabina, le informo, ¿vale?

C.: Vale, perfecto, hasta ahora.