Aumentan las posibilidades de que se produzca un terremoto masivo en la falla de San Andrés de California

Estos terremotos sucesivos no necesariamente sucederían de una vez , sino durante un período de tiempo (quizás incluso décadas) a medida que el estrés se acumula y se transfiere de una falla a la siguiente, dijo el coautor del estudio Ross Stein, geofísico y fundador. y CEO de Temblor, Inc., una compañía que modela y evalúa los riesgos de terremotos.

"Lo que estamos describiendo es una especie de reacción en cadena de un terremoto ", dijo Stein a Live Science. "Pero lo que hemos aprendido en los últimos cuatro meses es que las reacciones en cadena realmente suceden en la naturaleza. Y si no estamos preparados, tienen enormes consecuencias, como ha ocurrido con la COVID-19".

Entre 3,5 y 5 veces más probabilidades de lo que se pensaba

La falla de Garlock es relativamente tranquila; no ha lanzado un terremoto significativo en aproximadamente 500 años. Pero si la Falla de Garlock se rompe dentro de aproximadamente 45 kilómetros de su unión con la Falla de San Andrés, podría aumentar la probabilidad de un terremoto de San Andrés hacia el sureste, la llamada sección Mojave, en un factor de aproximadamente 150, según Stein y el coautor del estudio Shinji Toda, profesor de investigación de desastres naturales que se especializa en sismología en la Universidad de Tohoku en Japón.

Hay otra forma de ver la probabilidad de 1.15% de que la falla de San Andrés se rompa y desencadene el terremoto, y es que hay un 98.85% de probabilidad de que no suceda . Aun así, es bueno que los expertos en políticas públicas sean conscientes de esta posibilidad, por pequeña que sea, dijo Stein. También podría servir como un suave recordatorio de que las personas que viven cerca de la falla de San Andrés deben modernizar sus casas para prepararlas para el terremoto, armar kits de preparación y adquirir un seguro contra terremotos, dijo Stein.

Otros geofísicos han señalado que el modelo del nuevo estudio no tiene en cuenta las complejidades de la Tierra. Por ejemplo, el modelo no incorpora las complejidades de las interacciones fluidas, que pueden cambiar el estrés de las fallas a lo largo del tiempo, ni tiene en cuenta los diferentes tipos de roca en esa región, explicó Pablo González, geofísico de la Universidad de Liverpool en Inglaterra. , que no formó parte del estudio.