SpaceX despliega sus satélites en estas órbitas más bajas para que, en el caso muy raro de que un satélite no pase las comprobaciones iniciales del sistema, sea rápidamente desorbitado por la resistencia atmosférica. Si bien la baja altitud de despliegue requiere satélites más capaces a un costo considerable para nosotros, es lo correcto para mantener un entorno espacial sostenible , informan fuentes de la compañía.

Los satélites que salen de órbita presentan un riesgo de colisión cero con otros satélites y, por diseño, desaparecen al volver a entrar en la atmósfera , lo que significa que no se crean desechos orbitales y ninguna parte del satélite golpea el suelo. Esta situación única demuestra los grandes esfuerzos que ha hecho el equipo de Starlink para garantizar que el sistema esté a la vanguardia de la mitigación de desechos en órbita.

La cifra no parece demasiado teniendo en cuenta que la constelación Starlink cuenta ya con más de 2.000 satélites en órbita. No obstante, el hecho de que una tormenta solar haya dañado decenas de satélites obliga a repensar cómo se realizan los lanzamientos para no echar a perder más satélites en el futuro.