Iván Sevilla 18 DIC 2025 - 02:00h.

La ausencia de administrativo en el IES Fernando de los Ríos de Fuente Vaqueros causa "graves problemas"

"El equipo directivo está realizando las funciones y el profesorado no puede atender bien sus clases", lamentan desde el AMPA

GranadaDe la ausencia de conserje en un centro educativo de Sevilla a otra reciente denuncia por falta de administrativo en un instituto de la localidad de Fuente Vaqueros (Granada), en ambos casos el foco está recae sobre la Junta de Andalucía.

"Muchos trámites no se hacen, lo que repercute negativamente en el alumnado, las familias y los trabajadores", cuentan desde el AMPA del IES Fernando de los Ríos en un caso que recuerda también al abandono que sufren otros puntos de España, como las aulas en Salt (Girona).

Informativos Telecinco ha podido conocer más detalles sobre la situación que están viviendo desde el inicio de curso en el centro granadino. "En septiembre se jubiló el trabajador que ocupaba el puesto y aún no hay previsión de un sustituto", nos ha contado el alcalde del pueblo.

José Manuel Molino (PSOE) está apoyando desde el Ayuntamiento la reclamación que se ha hecho a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Piden que se cubra ya la plaza libre desde septiembre, hace más de tres meses ya.

"Graves problemas de funcionamiento" en el instituto

"Desde el curso académico pasado, la Delegación tenía conocimiento" de que para el siguiente (el actual) iba a quedarse vacante. Estamos en diciembre, pero continúan sin auxiliar administrativo, algo que obliga a otros a desempeñar esas funciones.

El regidor precisa que todo el trabajo ha sido asumido por el Equipo Directivo del instituto. Pero este hecho está provocando "graves problemas de funcionamiento". Ya que como explican los padres y madres de los alumnos que allí estudian, no llegan a todo.

"Nos encontramos con que el teléfono está desatendido, los certificados se emiten con retrasos y los profesores no pueden atender bien sus clases porque están pendientes de gestiones administrativas urgentes", describen para ejemplificar lo que está ocurriendo.

Para José Manuel Molino "llueve sobre mojado en el IES fuenterino, porque hace dos años ya, en 2023, se produjo una situación similar debido a la nefasta planificación de la Junta". Nos insiste en que "no ha movido ni un dedo para solucionar" el problema de ahora.

Avanzan "movilizaciones" después de Reyes

Aunque desde el centro de secundaria han enviado varias comunicaciones a la administración autonómica, no han obtenido respuesta alguna en todo este tiempo. Siguen sin tener novedades para que se cubra el puesto vacante cuanto antes.

Desde el AMPA piden "la mayor celeridad posible, por el enorme malestar que está ocasionando en la comunidad educativa fuenterina". El alcalde del municipio granadino cree que "es fruto de la política de recortes" del Gobierno que preside Juanma Moreno.

Confiando en que reciban alguna solución de cara al inicio del 2026, el socialista nos avanza que llevarán a cabo "movilizaciones" conjuntas si todo continúa igual después de Reyes, cuando los alumnos tengan que regresar a las aulas.