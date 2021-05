Más de 50 temblores en la última semana

¿Dónde se originan los temblores de Galicia?

El sismólogo Javier Fernández Fraile, del IGN, ha explicado en un medio local que los últimos terremotos registrados en Galicia son normales, y se deben a una acumulación de energía en el terreno de las placas tectónicas, que va liberándose poco a poco mediante pequeños temblores. No obstante, señala que no existe ninguna falla conocida en la región del último temblor.

Al no estar asociados a una gran falla, como en Lorca, por ejemplo, no se espera que suceda un gran terremoto en Galicia, aunque no se descarta que puedan registrarse más. La mayoría, eso sí, no llegan a sentirse en superficie.