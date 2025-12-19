Un 'tren siberiano' puede irrumpir en España y traer frío intenso, nieve y heladas a las puertas de Navidad

El invierno llega a España con frío y adelanta una Navidad blanca

El invierno astronómico comenzará este 21 de diciembre a las 16,03 horas peninsular. Será cuando arranque formalmente el invierno. Y por delante tenemos un fin de semana complicado, marcado por la inestabilidad.

Según ha explicado desde plató de Informativos Telecinco Nuria Seró, meteoróloga de Mediaset, estos días próximos "podemos esperar temporal marítimo, viento, lluvia y nieve y también mucho frío". Habrá que estar muy pendientes a las precipitaciones a lo largo de los próximos días, ya que este viernes ya nos ha cruzado un frente que ha dejado hasta 30 litros por metro cuadrado en Santander.

La jornada del sábado será complicada, "especialmente en Baleares y en Cataluña". Y es que este 20 de diciembre llegará otro frente, un 'tren siberiano', que hará que el domingo sea una jornada revuelta con precipitaciones, lluvia y nieve, ya que la cota mañana bajará unos 1.200 metros y luego el domingo bajará unos 800 metros. Será una jornada muy fría para cerrar el fin de semana. Las temperaturas mínimas muestran que se producirán heladas.

Incertidumbre por Nochebuena y Navidad

Tenemos por delante días muy especiales y muy importantes, como Nochebuena y Navidad. ¿Qué va a pasar esos días? Según explica Nuria Seró, "el frío se queda" con fuerza. "Serán jornadas muy frías y también tendremos que hablar de nieve, esa nevada copiosa que esperamos a lo largo del domingo". Mucha precaución, sobre todo en sistemas montañosos.

Las condiciones meteorológicas podrían producir la llegada de un 'tren siberiano' para las fechas clave de estas fiestas (la semana que viene). Se pide a toda la población mucha atención a los canales oficiales.