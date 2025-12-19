Kiev extiende su campaña de drones al corazón del Mediterráneo: ¿Qué implica?

Kiev extiende su campaña de drones al corazón del Mediterráneo, en el flanco sur de la OTAN.

Putin exhibe un mapa con las anexiones que da por hechas, eleva el tono contra Occidente y habla de negociación en un discurso que aleja la paz

Compartir







Kiev extiende su campaña de drones al corazón del Mediterráneo, en el flanco sur de la OTAN. Una escalada significativa en la campaña ucraniana para socavar los ingresos rusos con los que financian la invasión.

La reacción de Moscú ha sido la de minimizar el impacto inmediato. "Estos ataques", asegura Putin, "no frenarán las exportaciones de petróleo rusas", aunque también ha prometido represalias si se mantienen esas incursiones.

Ucrania nunca había golpeado objetivos rusos tan lejos

La realidad es que Ucrania nunca había golpeado objetivos rusos tan lejos de su territorio. El carguero Qendal se incendiaba a 2.000 kilómetros del suelo ucraniano. En aguas internacionales entre la isla de Creta y la costa Libia. Para Kiev, el ataque es legal. Asegura que el petrolero es una de las embarcaciones sancionadas por Europa y Estados Unidos por tráfico de petróleo ruso.

Fuentes de inteligencia occidentales indican además que esos barcos de la llamada flota en la sombra trabajan también en actividades de sabotaje y de espionaje encubiertas.

El presidente ruso hace una comparecencia de más de 4 horas y promete represalias

El presidente ruso ha protagonizado una larguísima comparecencia en la que ha atacado duramente a la Unión Europea por los fondos rusos congelados.

Les ha acusado de "atraco" y ha llegado a decir que en algún momento tendrán que devolver lo robado. Sobre si va a atacar Europa, el líder ruso ironizaba: "menuda tontería", decía. Y respecto a Ucrania, la postura del presidente ruso sigue inamovible. Exige a Kiev que acepte el plan de Trump y la pérdida de territorios ucraniano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Han sido 4 horas y media de preguntas en las que incluso han invitado a Putin a una boda. La de un periodista que le ha pedido matrimonio a su novia que le veía desde casa.