Sin agua y sin nutrientes, las plantas se deterioran

"No hay ningún misterio sobre la fórmula, las plantas necesitan CO2, agua y nutrientes para crecer. Por mucho que aumente el CO2, si los nutrientes y el agua no aumentan en paralelo, las plantas no podrán aprovechar el aumento en este gas ", explica el profesor Josep Peñuelas, del CREAF-CSIC (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales), codirector del nuevo estudio.