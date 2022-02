Las sequías no son novedad en España. Las hemos tenido incluso de cinco largos años, en los que nuestros embalses no llegaron a recuperarse (entre 2005 y 2010 la más reciente de esa duración), aunque el 2022 no se queda atrás. Y la escasez de precipitaciones todavía no ha tocado fondo. Las previsiones para las próximas semanas apenas cambian, con un déficit de lluvias que nos podrá acompañar hasta finales de marzo, por lo que llegaríamos a la primavera con el nivel de algunos ríos llegando por los tobillos y campos amarillentos por la falta de humedad.