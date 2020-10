Lo supimos a finales de primavera: la temporada de huracanes de 2020 sería frenética en el Atlántico . Y así está siendo. A finales de octubre, hemos visto ya 26 tormentas tropicales y 10 huracanes, de los cuales 4 han sido de categoría 3 o superior. No veíamos algo así desde 2005, un año inédito (que estamos a un ciclón de superar). ¿ Tiene algo que ver que se esté produciendo un evento de La Niña en el Pacífico? ¿Y el cambio climático?

La Niña se fortalece

Lo que ocurre en el Pacífico no se queda en el Pacífico. Sin el calor habitual de verano y otoño en la superficie del océano, la corriente de vientos atmosféricos del oeste se debilita y esto da lugar a una baja cizalladura vertical del viento , lo cual permite a su vez que se desarrollen más sistemas tropicales en el Atlántico (no necesariamente más fuertes, pero sí más cuantiosos). Con El Niño –cuando la temperatura del Pacífico ecuatorial oriental es más alta que el promedio– pasa lo contrario: se produce una mayor cizalladura en el Atlántico y tienden a haber menos ciclones.

Como decimos, La Niña no implica que los ciclones vayan a ser más fuertes, sino más frecuentes. La temporada más frenética de huracanes que habíamos visto antes de 2020 fue la de 2005, y no ocurrió La Niña.

El cambio climático y los huracanes

Un estudio reciente publicado en PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) ha conseguido analizar cómo la temperatura superficial del Atlántico ha variado en los últimos 2.900 años realizando mediciones de titanio retenido en las capas de sedimento acumuladas en el Ártico canadiense. "Las aguas superficiales del Atlántico han estado constantemente cálidas desde aproximadamente 1995", ha resumido uno de los autores de la investigación, Raymond Bradley, de la Universidad de Massachusetts Amherst.