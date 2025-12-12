Álex Aragonés 12 DIC 2025 - 14:12h.

La acción de Cruz Roja invita a las personas a sentarse en una silla y escuchar en primera persona historias de soledad no deseada

Llega la máquina expendedora de solidaridad por Navidad a Barcelona: permite hacer donaciones a entidades sociales

GironaDiez sillas, diez historias. Esta es el proyecto que Cruz Roja ha impulsado en Roses (Girona), donde los relatos reales de las personas permiten visibilizar la soledad no deseada, que afecta al 20% de los mayores de 75 años en España, mientras que a partir partir de los 65 años, uno de cada cuatro presenta síntomas depresivos, una cifra que sube hasta el 30,4% entre los mayores de 85.

La acción de sensibilización se llevó a cabo la semana pasada en la localidad catalana, a través de una perfomance en plena calle que recibió el nombre 'Escucha a la soledad' y contó con la participación de Joan Plana Sagué, regidor de Ayuntamiento de Roses.

"La dinámica es tan simple como sorprendente: te detienes, escuchas y tomas conciencia de que la soledad puede afectar a cualquiera, sin importar la edad, género o situación social. Todos podemos vivirlo en algún momento de la vida", explicó Joan Plana en sus redes sociales.

"Una realidad silenciosa"

La acción forma parte del Proyecto Àgora y el programa Horizonte, en el que cada historia permitió ponerse en el lugar del otro en Roses: "Precisamente por esto, como comunidad, debemos ser capaces de ofrecer la solidaridad, la escucha y la compañía que todos desearíamos recibir si alguna vez nos encontramos".

El regidor del consistorio catalán agradeció a la Cruz Roja por "hacernos enfrentar una realidad silenciosa de frente y por hacerlo por respeto y sensibilidad". Por su parte, Cruz Roja de Girona destacó la importancia de escuchar, que "es el primer paso" para conectar porque "nadie tendría que sentirse solo".

Máquina solidaria en un centro comercial catalán

La entidad también colabora durante las fiestas de Navidad con las máquinas solidarias que se han instalado en el centro comercial La Maquinista de Barcelona, que permite hasta el próximo día 6 de enero realizar donaciones directas a los programas de personas mayores, infancia, personas sin hogar y pobreza extrema.

Las giving machines funcionan como máquinas expendedoras. Sin embargo, en lugar de comprar un producto, las personas eligen una causa solidaria y hacen su donación de forma directa.

La totalidad del importe llega íntegramente a las entidades participantes en una iniciativa que permite conseguir apoyo para los proyectos de personas mayores, infancia, personas sin hogar y pobreza extrema de Cruz Roja.

Pasear sin barreras: rutas accesibles en la Garrotxa

Otros de los proyectos de Cruz Roja se lleva a cabo en la Garrotxa (Girona), donde pusieron en marcha el proyecto Pasear sin barreras, una iniciativa que promueve el acceso inclusivo a los espacios naturales para personas con movilidad reducida.

Con el uso de la silla Joëlette, un dispositivo adaptado y homologado para el transporte en senderos naturales, el proyecto permite que personas con diversidad funcional puedan disfrutar de rutas en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa y en el Espacio Natural Protegido de la Alta Garrotxa, acompañadas por voluntariado formado específicamente para esta actividad.

Con el voluntariado ya formado en el uso de la silla Joëlette, las salidas se llevan a cabo con una planificación logística esmerada, que incluye la selección de rutas seguras y accesibles para garantizar una experiencia inclusiva y segura para todas las personas participantes.