Lo llaman el triángulo del frío, del hielo o la Siberia de España. Incluso hay un conocido libro escrito por el divulgador científico Vicente Aupí dedicado al enclave. Se encuentra, en su mayoría, en la provincia de Teruel, aunque uno de sus vértices, Molina de Aragón, se halla en Guadalajara. Dentro de este triángulo en nuestra geografía, raro es el año que no se alcanzan mínimas tan sorprendentes como los -15ºC, y dentro de él se ostenta además el récord de frío en zona habitada de nuestro país, de -30ºC.

Calamocha, Teruel y Molina de Aragón

Las heladas no son novedad para los vecinos de las áreas comprendidas entre los municipios de Calamocha, Teruel y Molina de Aragón (Guadalajara). En el primero de los puntos que unen las tres aristas presumen de una placa que otorga el reconocimiento de “Récord histórico -30ºC” que se batió el 17 de diciembre de 1963. No hay una zona poblada en España que haya dormido a menor temperatura que esta localidad turolense, al menos desde que se tienen registros.

En zona no habitada, el récord lo tiene desde el pasado 7 de enero de 2021 Vegas de Liordes, en el macizo central de Picos de Europa, a 1.868 metros.

El secreto de la Siberia española

Allí, en el polo del frío español, en el corazón de la península Ibérica, las anotaciones de registros de mínimas por debajo de los -20 grados Centígrados le dan esta posición reconocida. Su elevada altitud (entre 800 y 1.100 metros) y sus grandes llanuras son el escenario perfecto para que, con la irrupción de aire polar o ártico marítimo, el suelo se congele y las nevadas no tarden en aparecer.

Las noches del lunes 11 y martes 12 de enero no será de extrañar que la mínima caiga hasta los -15 o incluso los -20ºC de madrugada en estas zonas. “También es de destacar que las temperaturas diurnas, tanto el lunes como el martes, aún con predominio de cielos poco nubosos o despejados, no superarán los 5ºC en buena parte de la Península”, ha anticipado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En Calamocha podría no sobrepasar siquiera los 2ºC.