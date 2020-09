Viento fuerte en casi toda España

Lluvias generalizadas y nieve

En cuanto a las precipitaciones, tendremos “lluvias y chubascos que podrán ser fuertes o persistentes en gran parte del tercio norte peninsular. También podrán afectar a zonas de Baleares y al resto de la Península , siendo menos probables y más dispersos, cuanto más hacia el sur”, estima la Aemet por ahora. No se librarán en cambio las Canarias.

Bajón de las temperaturas

Pero sin duda las conversaciones girarán en torno al frío que trae el cordonazo de San Francisco. En un par de días el termómetro pasará de los 25 grados a los no más de 19 en buena parte del país, y en el norte no estará de más el abrigo en el caso de los más frioleros: la máxima no llegará a los 15 grados en muchas provincias.