Así es la Playlist Oficial de 'Supervivientes', con todos los éxitos que sonarán en el programa

¿Qué te puedes encontrar en la lista? Los últimos éxitos de Dani Fernández como 'Me has invitado a bailar' o 'Por no bailar contigo', el viral 'haz lo que quieras conmigo' de Walls, el sentimiento de los temas de Marta Santos o lo nuevo de Marc Seguí. El mallorquín coloca varios colaboraciones en la lista como 'Full Time' con Rawayana o 'PA K' junto a Álvaro Díaz. Desde Myke Towers, Albany o Tiago PZK a grupos como Love of Lesbian, Veintiuno, Ultraligera o Sexy Zebras, la playlist cuenta con 200 temazos de todo tipo y para todos los gustos.