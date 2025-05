"Debería estar brillando" el nuevo éxito de Miss Caffeina que suena en la isla de 'Supervivientes'

La banda madrileña inicia una nueva etapa con el primer single de su sexto álbum de estudio, para el que no sabemos por ahora su nombre. "Debería estar brillando" no es solo una frase que podría decir Montoya en cualquier momento de bajón en Honduras, también es el título de un tema que intenta reflejar el momento de transformación de un duelo. Cuando ya deja de afectarte tanto, cuando ya no te aferras a los recuerdos o la melancolía de lo que hemos perdido, sino que das paso a la fase de rabia.