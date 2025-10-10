telecinco.es 10 OCT 2025 - 12:45h.

¿Qué es lo que más extrañan los supervivientes de su casa? La recompensa les ha transportado a sus hogares con una limpieza profunda

Como nuestros supervivientes, tú también puedes disfrutar del frescor y la limpieza de Wipp Express. Consigue tu descuento en Tu Casa Club y vívelo en casa

Compartir







El desafío de Poseidón nos ha dejado en esta ocasión una prueba en la que los dos equipos han luchado hasta el final para conseguir una recompensa secreta. Un juego lleno de emoción en el que ha tenido que subir por relevos a una plataforma para conseguir los peldaños y construir una escalera. A continuación, tuvieron que abrir el cofre y descolgar una red llena de piezas para construir una torre sin que se caiga.

Una prueba en la que no han faltado los momentazos más impactantes y las carreras por ser el equipo más rápido. Por su parte, Adara ha sufrido un mal rato durante la prueba. La superviviente, que lo pasó muy mal al saltar del helicóptero, no era capaz de lanzarse al agua desde la plataforma de la prueba debido a su altura: “Me da miedo”, afirmaba.

Finalmente, Miri, Iván, Noel, Gloria Camila y Carlos consiguieron completar la prueba y el recorrido en el menor tiempo posible y se convirtieron en el equipo ganador del desafío. “Después de las carreras que os habéis pegado hoy, vamos a ver esta recompensa”, les decía Laura Madrueño.

Miri y la presentadora eran las encargadas de descubrir la mesa en la que se encontraba la recompensa: unas sábanas limpias, poder asearse y secarse con toallas o lavar su ropa con Wipp Express. “Aquí echamos de menos cosas cotidianas. Habéis dado lo mejor de vosotros y Wipp Express os quiere acercar a vuestro hogar”, explicaba la presentadora.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Esto huele a hogar”

Los supervivientes tuvieron que decidir qué escoger su recompensa. Iván reconocía que este premio era “casa” para él y que le gustaría poder lavar la ropa para “oler a su hogar”. Tras un pequeño debate, los supervivientes del equipo ganador decidieron lavar toda su ropa tras un mes de aventura para recuperar el frescor y la limpieza de sus pertenencias.

Una limpieza profunda en cada lavado

Aunque no estemos en ‘Supervivientes’, la ropa se ensucia y se mancha. Para poder recuperar el frescor y la limpieza el mejor aliado de los concursantes es Wipp Express. Con su fórmula eficaz contra las manchas, garantizas una limpieza profunda con un solo lavado.

Nuestros supervivientes ya lo saben: no hay nada como volver a oler a limpio para sentirse como en casa. Prueba Wipp Express y descubre su poder quitamanchas y su frescor duradero. Consigue tu descuento en Tu Casa Club.

Wipp Express forma parte de tus días, no solo lavando tu ropa sino proporcionándote una limpieza profunda en los momentos que más valoras: ponerte tu ropa favorita, dormir en una cama recién hecha o ducharte y tener toallas limpias y con buen olor. Miri, Iván, Noel, Gloria Camila y Carlos ya lo han probado. ¿Y tú? ¡Consigue tener una ropa fresca y limpia gracias a Wipp Express!