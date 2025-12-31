La alarma de la tentación de manzanas Envy suena en las villas y marca el camino hacia la hoguera final

telecinco.es 31 DIC 2025 - 11:08h.

El sonido de la alarma de la tentación de manzanas Envy acerca a los concursantes al desenlace definitivo de la experiencia

La alarma de la tentación de manzanas Envy suena por partida doble: Juanpi y Sandra, coordinados con sus tentadores desde las diferentes villas

La recta final de ‘La Isla de las Tentaciones’ se acerca y, con ella, cada sonido adquiere un significado decisivo. Esta semana, la alarma de la tentación de manzanas Envy se ha consolidado como el detonante de algunos de los momentos más determinantes de la experiencia, recordando a los concursantes que el tiempo en la isla se agota.

La alarma de la tentación de manzanas Envy sonaba en ‘Villa Montaña’ para anunciar la llegada de Sandra Barneda. Su visita marcaba un punto de inflexión para los chicos, que debían enfrentarse a una decisión aparentemente sencilla, pero con consecuencias definitivas. Cada uno de ellos tuvo que elegir a sus solteras favoritas, sin saber que esa elección implicaba también el final de la experiencia para el resto de solteras, que ponían fin a su paso por la isla.

La intervención de Sandra no se quedaba ahí. Además, comunicaba a los chicos uno de los enfrentamientos más duros hasta el momento: la hoguera de solteros. En ella, podrían ver a los solteros favoritos de sus parejas, convirtiéndose en una de las pruebas clave de la edición.

Minutos más tarde, la alarma de la tentación de manzanas Envy volvía a sonar, esta vez en ‘Villa Playa’. De nuevo, la llegada de Sandra situaba a las chicas ante una elección que definiría el rumbo final de la convivencia en su villa. Al escoger a sus solteros favoritos, sin saberlo, decidían también qué solteros terminaban su aventura en el programa. A esta decisión se sumaba el anuncio de la hoguera de solteras, un encuentro especialmente esperado en el que podrían ver a las solteras favoritas de sus parejas.

En este punto de la experiencia, los límites ya han sido puestos a prueba. La alarma de la tentación de manzanas Envy ha acompañado a los concursantes durante todo el programa, cumpliendo una función clave como aviso de cambios irreversibles en sus relaciones, y su sonido ha marcado momentos clave que han definido el recorrido emocional de parejas y tentadores.

La aventura entra en su tramo definitivo, pero... ¿volveremos a escuchar de nuevo la alarma de la tentación de manzanas Envy antes de las hogueras finales? No te lo pierdas la próxima semana.