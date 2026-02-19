Tras las acusaciones que Diego Matamoros ha vertido sobre Carlo Costanzia, la pareja de Alejandra Rubio confirma que tomará medidas legales

Alejandra Rubio defiende a Carlo Costanzia de Diego y Laura Matamoros: ''No tenéis vergüenza, si queréis que lloremos, vamos a llorar todos''

Carlo Costanzia ha tomado una decisión al respecto de su guerra con Diego y Laura Matamoros. La pareja de Alejandra Rubio ha decidido tomar medidas legales contra los hermanos tras las declaraciones que Diego ha vertido sobre él durante los últimos días y lo ha hecho saber mediante un comunicado a través de sus redes sociales.

Diego Matamoros utilizó sus redes sociales para cargar contra Carlo Costanzia tras salir a la luz el enfrentamiento con su hermana y aportó más datos de esta situación que él describe como "agresiva". El influencer recomendó a la ganadora de 'GH VIP' "denunciar" y afirmó que Carlo "debería haber dormido en un calabozo".

El comunicado de Carlo Costanzia

''Me veo en la obligación de pronunciarme ante la enorme gravedad y la absoluta irresponsabilidad de lo que se está difundiendo tanto en redes sociales como en televisión y otros medios de comunicación en los últimos días'', comienza expresando en el comunicado.

Y continúa: ''Las insinuaciones y acusaciones vertidas sobre mi persona son rotundamente falsas y absolutamente intolerables. Se está intentando vincular mi nombre a hechos de una gravedad extrema sin aportar una sola prueba, dañando de forma directa mi honor, mi reputación y mi entorno personal y profesional. La utilización pública del número de atención a víctimas de violencia de género en este contexto es absolutamente inaceptable y de una seriedad incuestionable''.

Carlo explica que deja todo en manos de sus abogados: ''Propagar este tipo de acusaciones ante cientos de miles de personas provoca un daño irreparable y banaliza un recurso destinado a proteger a mujeres que sufren violencia real. Utilizar este teléfono para generar impacto o alimentar la exposición mediática es gravísimo y constituye una instrumentalización intolerable de un recurso creado para proteger a víctimas reales. He puesto de inmediato estos hechos en manos de mi equipo jurídico. No van a quedar impunes. Se ejercerán todas las acciones legales oportunas frente a quienes han realizado, difundido o amplificado estas manifestaciones. Desde este momento, cualquier insinuación, acusación o difusión de este tipo de contenidos tendrá una respuesta legal inmediata. No voy a permitir que se siga dañando mi nombre ni que acusaciones de esta gravedad se utilicen con ligereza o sin pruebas. Se depurarán todas las responsabilidades hasta sus últimas consecuencias. Por respeto a la vía legal que ya se está preparando, esta será mi única y última manifestación pública sobre este asunto''.

Alejandra Rubio sale en defensa de Carlo Costanzia

Alejandra se ha sentado en 'Vamos a ver' y ha defendido a Carlo de las acusaciones de Diego y Laura Matamoros. Afirma que son unos sinvergüenzas y espera que Laura salga a rectificar todo lo que su hermano ha dicho sobre el hijo de Mar Flores.