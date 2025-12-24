telecinco.es 24 DIC 2025 - 11:08h.

La alarma de la tentación de manzanas Envy se activó a la vez debido al momento ‘hot’ de Juanpi y Mara, y al de Sandra y Andrea

Almudena, Borja, y su (por fin) mágico beso que ha hecho sonar la alarma de la tentación de manzanas Envy esta semana

Compartir







Esta semana la alarma de la tentación de manzanas Envy ha sonado por partida doble. Es la primera vez que dos parejas hacen estallar al mismo tiempo la alarma de la tentación de manzanas Envy hasta ponerla al rojo vivo.

Aun con la ausencia de Rodri y Helena –que estaban citados en su hoguera de confrontación–, ninguno quiso desaprovechar un solo minuto de la fiesta con temática Hawaiana, donde los mejores aliados fueron los juegos y los ‘outfits’ que lucieron los concursantes.

Entre bailes y acercamientos, Sandra y Andrea se retiraron juntos a la habitación, dejándose llevar hasta acabar disfrutando de una noche de lo más pasional. Ambos querían devolverle la jugada a Claudia y su tentador Gerard quienes molestaron con su juego a Sandra la semana pasada, provocando incluso que Andrea se fuera de la habitación de ella con tanto ruido...

Pero... ellos no fueron los únicos, ya que en ‘Villa Montaña’ Juanpi y Mara también vivieron un momento lleno de lujuria. ¡La temperatura no paraba de subir! Fue ahí cuando la alarma de la tentación de manzanas Envy estalló a la vez en ambas villas.

¡Qué de momentos! Y es que, paralelamente, Rodri y Helena estaban viviendo una hoguera de confrontación que, aunque empezó con mucha tensión, se fue relajando a medida que ambos se rompían al ver cuál iba a ser su final. La alarma de la tentación de manzanas Envy pudo descansar, sin embargo, las emociones de la pareja no tuvieron la misma suerte.

Por un lado, Rodri –que pedía esta hoguera porque “no podía más”– dejó ver claramente el desgaste emocional que llevaba arrastrando desde las semanas anteriores. Por su parte, Helena dijo estar bloqueada tras el sí de él. Pero, todo cambió cuando apareció Barranco, tras lo que ella declaró que, “estaba ilusionada” y “se sentía viva” con él, tomando así la decisión de irse con el que había sido su tentador durante todo el programa.

Barranco también confirmó que quería abandonar 'La isla de las tentaciones 9' con ella, y con eso, puso el broche final a la estancia en República Dominicana de ambos, y de la ya expareja de Helena, Rodri.

La nueva pareja de Helena, la cogía en sus brazos para cruzar el paseo de las antorchas, algo que dejaba ver lo felices que estaban y las ganas evidentes de ambos de comenzar su historia fuera del programa.

Tras este cóctel de decisiones y emociones, el programa no dio tregua, ya que tenía preparada una sorpresa que iba a dejar asombrados a los concursantes de las dos villas: una hoguera mixta. La tensión se pudo palpar en cuanto Claudia y Almudena desde ‘Villa Playa’, y Juanpi y Enrique desde ‘Villa Montaña’ llegaron a la hoguera. Todos llevaron consigo un sinfín de reproches bajo la manga. Además, desde el primer momento se pudo ver que ninguno tenía intención de callarse nada, desde el "¡Vamos a contar mentiras, tralalá", que le cantaron ellas a Juanpi, hasta el "¡Una soltera!" que exclamaron ellos mientras señalaban a Claudia justo antes de cantar la canción “Soltera” de Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny.

En medio de todo ese torbellino, la alarma de la tentación de manzanas Envy sigue preparada para cambiar el rumbo de las historias de esta edición. ¿Qué pareja será la próxima en hacerla sonar?