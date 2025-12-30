Patricia Fernández 30 DIC 2025 - 00:41h.

El tentador no se corta en sus palabras sobre Sandra en la hoguera de los solteros y hace enfadar a Juanpi

El recibimiento de los chicos a Andrea en la hoguera de solteros de 'La isla de las tentaciones' deja alucina a Sandra Barneda: “¿Qué estáis haciendo?”

Compartir







Llegaba la última hoguera de los chicos juntos y era en la que se iban a poner cara a cara con los solteros para intentar solucionar algunas de sus dudas sobre sus parejas y todo lo que ha pasado en 'La isla de las tentaciones 9'.

Juanpi era el primero que iba a enfrentarse a Andrea. El italiano llegaba a la hoguera, donde era recibido por los chicos de una manera muy peculiar que hacía sorprenderse a Sandra Barneda y a partir de aquí, no faltaba la tensión.

En los primeros momentos el italiano aprovechaba para dedicarle unas palabras a la pareja de Sandra explicándole el motivo por el que entraba con una botella de champán: "Quería darte las gracias porque, si no hubiera sido por ti, nunca hubiera conocido a una mujer fantástica como ella. Así es como festejamos los hombres, tu eres un niñato".

Lo que hacía estallar a Juanpi, levantarme de su asiento y ponerse cara a cara con el italiano. Tensión que cortaba Sandra Barneda: "Un niñato deja por los suelos a su mujer, eso es lo que has hecho tú". Lo que recriminaba él ya desde su asiento: "A ti que te importa lo que yo he hecho, ¿por qué no valoro yo a mi mujer?". Y este le recriminaba que había confesado una infidelidad a su pareja en 'La isla de las tentaciones 9'.

Pero la tensión estaba tan latente que no iba a ser con el único que iba a enfrentarse. Darío comentaba algo y el italiano no dudaba en cortarle en este momento: "Si fuera tú no hablaría tanto, eres el último que puede hacerlo, has tirado una relación de once años en tres semanas". Lo que hacía saltar al novio de Almudena.

Tras esto, Sandra Barneda explicaba las normas de esta hoguera y llegaba el momento de que Juanpi le hiciera las tres preguntas sobre Sandra para intentar paliar algunas de las dudas que le surgen.

Andrea responde a las preguntas de Juanpi sobre Sandra

El italiano iba contestando, bajo su opinión, las cuestiones de Juanpi sobre su pareja Sandra: "¿Has hablado con ella sobre tener algo fuera de aquí? ¿Te ha hablado bien alguna vez de mí en la villa? ¿Se lo ha pasado mejor contigo en la cama que conmigo?"

Andrea explicaba el motivo de sus respuestas, las que no convencían del todo a Juanpi: "Es un mentiroso".

Pero todavía quería decir algo más el italiano antes de marcharse, sacaba a relucir las preguntas de Juanpi sobre que le gustaba la madre de Sandra y este respondía y explicaba el motivo de sus palabras.