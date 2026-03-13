telecinco.es 13 MAR 2026 - 12:41h.

Te contamos todo sobre la Playlist Oficial de 'Supervivientes', el hilo musical que suena en la nueva edición del reality

Una cuidada selección compuesta por 200 canciones y 10 horas de música con todos los éxitos nacionales e internacionales

¡No te pierdas la Playlist Oficial de Supervivientes!

¡Supervivientes ya está de vuelta y ha empezado con más fuerza que nunca! Nuestros concursantes han completado la primera semana de la que será la aventura más extrema de sus vidas. En Cayos Cochinos, ya suena su banda sonora... ¡descubre la Playlist Oficial de 'Supervivientes', con todos sus éxitos!

Te contamos todo sobre la música que sonará en el reality, poniendo tensión a las noches más complicadas, diversión a las fiestas espontáneas y chill a los momentos de relax... una playlist con variedad de artistas y géneros musicales para todos los públicos.

De Pablo Alborán o Quevedo a Bruno Mars o Pinkpantheress con Zara Larsson... así suena la música de 'Supervivientes 2026'

Para la música de esta edición tan esperada de Supervivientes hemos confiado en los mayores hits tanto en lo nacional como en lo internacional. Una playlist en constante actualización, ya que iremos renovándola cada semana, para que siempre tengas algo nuevo que escuchar de tus artistas favoritos o posibles nuevos descubrimientos que no te podrás sacar de la cabeza.

¿Qué te puedes encontrar en la lista? Los últimos éxitos de Pablo Alborán como 'Algo de mí' o los temazos de su nuevo álbum 'KM0', el recién salido del horno 'Me voy' de Fangoria, el viral 'Vulnerable' de Walls y Dani Fernández, el sentimiento de los temas de Marta Santos, Lola Tuduri o lo nuevo de Leo Rizzi.

Desde Camin, La Zowi o Myke Towers a grupos como Ultraligera, Shinova, Sidercars o Miss Caffeina, la playlist cuenta con 200 temazos de todo tipo y para todos los gustos. Además, si eres más alternativo podrás disfrutar de la música de María Arnal o Rusowsky.

En el ámbito internacional, el hit 'Risk it all', de Bruno Mars que ha servido como carta de presentación de su primer álbum en diez años 'The Romantic', también lo último de los nuevos artistas que lo han petado como Teddy Swims (y su inesperada colaboración con Tiago PZK), la vuelta de Zara Larsson y el viral de 'Stateside' junto a Pinkpantheress o míticos como Ed Sheeran y Linkin Park.

¿Qué tienen en común el grupo Fito y Fitipaldis o el cantautor Andrés Suarez con Quevedo o María Becerra? ¡que todos están aquí! Descubre la banda sonora de 'Supervivientes' y ponle ritmo a la aventura más espectacular de la televisión ¡No te pierdas la Playlist Oficial de Supervivientes 2026, con toda la música que sonará en esta nueva edición!