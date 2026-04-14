La AirLisse ForceDry 2in1 seca y alisa el cabello en un solo paso

telecinco.es 14 ABR 2026 - 14:02h.

Consigue un acabado sano, brillante y sin encrespamiento gracias a su motor digital y tecnología de plasma

Las 10 mejores planchas de pelo de 2026: comparativa completa para elegir la ideal

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Preparar el cabello después de la ducha suele ser un proceso largo que implica utilizar primero el secador y después la plancha. Esta exposición prolongada al calor no solo consume mucho tiempo, sino que puede terminar castigando la fibra capilar más de lo necesario. La AirLisse ForceDry 2in1 nace precisamente para simplificar esta rutina, combinando ambas funciones en una sola herramienta.

Gracias a su sistema de aire a alta presión, permite trabajar el pelo húmedo para secarlo y alisarlo simultáneamente con resultados profesionales. Es una solución cómoda y eficiente que se adapta a todo tipo de melenas, desde las más finas hasta las más rebeldes. Si buscas agilizar tus mañanas sin renunciar a un acabado pulido, ahora puedes conseguirla con un 68% de descuento en la web de Cecotec.

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Lo mejor de esta plancha de aire

Motor Brushless de 112.000 rpm: potencia de alto rendimiento que permite un secado rápido con un funcionamiento más silencioso y duradero.

potencia de alto rendimiento que permite un secado rápido con un funcionamiento más silencioso y duradero. Tecnología Plasma: sistema de iones que ayuda a eliminar el encrespamiento y aporta una suavidad notable desde la primera pasada.

sistema de iones que ayuda a eliminar el encrespamiento y aporta una suavidad notable desde la primera pasada. Ajustes personalizados: dispone de 4 temperaturas y 2 velocidades para que puedas elegir el nivel de calor que mejor le siente a tu tipo de pelo.

dispone de 4 temperaturas y 2 velocidades para que puedas elegir el nivel de calor que mejor le siente a tu tipo de pelo. Revestimiento de cerámica y queratina: placas diseñadas para deslizarse suavemente, protegiendo el brillo natural del cabello.

placas diseñadas para deslizarse suavemente, protegiendo el brillo natural del cabello. Sensor inteligente: monitoriza el calor de las placas constantemente para asegurar una temperatura uniforme y evitar sobrecalentamientos.

monitoriza el calor de las placas constantemente para asegurar una temperatura uniforme y evitar sobrecalentamientos. Función de aire frío: ideal para dar el toque final al peinado, sellando la cutícula y fijando el estilo durante más tiempo.

ideal para dar el toque final al peinado, sellando la cutícula y fijando el estilo durante más tiempo. Sensor de reposo: el dispositivo detecta cuando no se está utilizando para reducir el consumo energético y aumentar la seguridad.

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Eficiencia y cuidado en un solo gesto

Lo que realmente facilita el uso de la AirLisse ForceDry es que elimina la necesidad de manejar varios dispositivos a la vez. Mientras que otros sistemas requieren un secado previo casi total, esta plancha de aire gestiona la humedad de forma inteligente, transformando el pelo mojado en una melena lisa y brillante en mucho menos tiempo del habitual.

Su diseño ergonómico y ligero hace que sea muy sencilla de manejar, evitando el cansancio en los brazos durante el peinado. Además, al integrar tecnología iónica avanzada, el resultado es un cabello con mucho más cuerpo y menos electricidad estática, algo fundamental para quienes luchan contra el frizz en climas húmedos o días de lluvia.

Preguntas frecuentes sobre la AirLisse ForceDry 2in1

¿Se puede usar con el pelo totalmente mojado?

Está diseñada para trabajar sobre el cabello húmedo. Lo más recomendable es retirar el exceso de agua con una toalla y después utilizar la función de secado y alisado para obtener el mejor acabado.

¿Daña el pelo más que una plancha convencional?

Al contrario, al utilizar el flujo de aire para dar forma al cabello en lugar de solo calor por contacto directo de placas a altas temperaturas, el impacto térmico es menor y más controlado.

¿Sirve para dar volumen o solo para alisar?

Aunque su función principal es el alisado, su diseño permite trabajar desde la raíz para elevar el cabello y aportar un volumen natural que no se consigue con las planchas de placas sólidas.

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