Este frigorífico aprende de tus hábitos, es enorme y cuida tus alimentos mejor que ningún otro

telecinco.es 18 JUN 2026 - 13:06h.

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Tu cocina está pidiendo a gritos un frigorífico nuevo. El antiguo se está estropeando, hace escarcha y, para rematar, se te está quedando pequeño. Si quieres solucionarlo todo de un plumazo, tienes la solución aquí, con el Frigorífico LG American Combi. Cuenta con frigorífico de 321 litros y congelador vertical de 209 litros, conectividad WiFi, temperatura estabilizada y hasta tecnología que aprende de ti. ¿La guinda? Su precio, que está rebajado más de 600 €.

Te lo puedes llevar más barato que nunca si usas el cupón de descuento LGMEDIASET10, con el que tienes una rebaja extra del 10% con respecto a la que ya tiene. Si quieres hacerte con él, es el mejor momento.

Por qué te recomendamos este frigorífico

La tecnología Linear Cooling mantiene la temperatura con fluctuaciones de solo medio grado. Los alimentos se conservan a la perfección.

Se puede conectar al Wi-Fi para controlarlo desde el móvil estés donde estés.

Su compresor tiene 30 años de garantía, algo que pocas marcas son capaces de ofrecer.

Tiene un acho especial de 83 cm y una capacidad total de 530 litros. Genial para familias grandes.

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Frigorífico LG American Combi

Hay muchas razones por las que recomendar el Frigorífico LG American Combi, pero la que más nos convence a nosotros es su capacidad. Es como tener un frigorífico y un congelador del mismo tamaño, juntos y compenetrados. De hecho, esa compenetración también es contigo, porque aprende de ti. Analiza tus patrones de uso durante varias semanas y luego se adelanta a tus necesidades, ajustando temperaturas y demás. Luego, tiene un dispensador de hielo y agua para tener bebida fría siempre (ideal para el verano) y su capacidad es enorme, con 321 litros de frío y 209 de congelador. Suma a todo eso sus 40 dB máximos y su garantía de 30 años en el compresor y el resultado es un electrodoméstico envidiable.

Por todo esto, te lo recomendamos sobre todo si vives en familia y sois muchos, o si eres un fan acérrimo del batch cooking. Ocupa algo más que cualquier frigorífico, claramente, pero te lo deja todo a mano y además consume poco. Es ideal.

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¿Qué reseñas tiene este frigorífico?

En la tienda oficial de LG, este frigorífico tiene una valoración media de 4,5 sobre 5 principalmente por su acabado, su capacidad y, curiosamente, su función para dispensar bebida fría. Aquí te dejamos algunas reseñas reales de usuarios:

"Excelente frigorifico, amplio tanto en la parte de frio como en la del congelador. Yo lo compré con dispensador y es una maravilla: agua y hielos al instante."

"Gratamente sorprendidos, es muy silencioso a la par que espacioso, cómodo en el día a día. Por otro lado, muy contentos con el dispensador de agua y hielo porque es muy útil. Es elegante, y tiene para nosotros un tamaño perfecto."

" Dudamos entre este modelo y el que es un poco más grande, al final decidimos bien. Tiene mucha amplitud, sus prestaciones son muy novedosas y además la estética del frigorífico es super bonito."

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