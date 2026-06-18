Prisión provisional para el hombre acusado de matar al logopeda de su hijo en Valencia

El padre detenido por asesinar al logopeda de su hijo en Valencia ingresa en prisión, comunicada y sin fianza

Crimen del logopeda en Valencia: no había cámaras de vigilancia ni más profesionales en la clínica durante el homicidio

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Una jueza de Valencia ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por, presuntamente, matar el pasado lunes al logopeda de su hijo menor de edad en una clínica de la ciudad y que posteriormente se entregó a la Policía.

Así lo recogen fuentes como la agencia 'EFE'. Las autoridades siguen analizando el caso. La investigación, asumida por agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica, trata ahora de reconstruir con precisión qué ocurrió durante los minutos previos al crimen en el interior de la Clínica Diálogo, situada en el barrio valenciano de Marxalenes.

El homicidio del logopeda en su clínica

Los hechos se produjeron durante la tarde del lunes 15 de junio. Según la versión ofrecida por el detenido tras entregarse en la comisaría de Burjassot, había acudido al centro con su hijo, de dos años, para una sesión con el logopeda Vicent D. C., de 32 años. El progenitor abandonó temporalmente la consulta y regresó antes de que finalizara la atención al menor.

Siempre según el relato del arrestado, al volver a entrar encontró al niño sin pañal y con los pantalones bajados, una situación que interpretó como un posible abuso sexual. El hombre aseguró que exigió acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad de la clínica y que, tras una discusión con el profesional, lo atacó con una navaja. Los investigadores han recuperado el arma presuntamente utilizada en la agresión.

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Una de las incógnitas que trataba de aclarar la Policía es precisamente la relacionada con la existencia de sistemas de videovigilancia en el centro. En las últimas horas ha trascendido que la clínica no dispondría de cámaras de seguridad, una circunstancia que, de confirmarse, obligaría a los investigadores a apoyarse en otros indicios, pruebas forenses y testimonios para reconstruir la secuencia exacta de los hechos.

Diversos testigos han relatado además que el presunto agresor permaneció durante un tiempo en el interior de la clínica después del ataque. Una vecina explicó que su hijo acudió a una cita programada y fue recibido por un hombre que le abrió la puerta para comunicarle que el logopeda no podía atenderle. Para entonces, según los primeros indicios, la víctima ya había sufrido heridas mortales.

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Tras abandonar el lugar, el detenido se desplazó posteriormente a una comisaría de la Policía Nacional en Burjassot, donde confesó los hechos y fue arrestado. Desde entonces permanecía bajo custodia policial hasta su puesta a disposición judicial. La principal cuestión que sigue sobre la mesa es si existe algún elemento objetivo que permita corroborar la versión ofrecida por el investigado.

Se han analizado dispositivos para comprobar si había material pedófilo, así como una mancha observada en la ropa del pequeño, pero no han trascendido los resultados. Por el momento, la supuesta agresión sexual continúa siendo únicamente la explicación aportada por el detenido para justificar el homicidio. Serán las diligencias policiales, los informes periciales y la investigación judicial los que determinen qué ocurrió realmente en el interior de la consulta aquella tarde.