Patricia Fernández 18 JUN 2026 - 01:50h.

Yuli y Lucas se han vuelto a ver en el plató del debate final de 'La isla de las tentaciones 10'

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Yuli y Lucas se han vuelto a ver en el plató del debate final de 'La isla de las tentaciones 10' después de que en el reencuentro tres meses después contasen que su relación seguía rota tras la decisión de la hoguera final. Ambos se saludaban con cariño y ella se rompía al escuchar las primeras que tenía que decirle su expareja: "Te escuché decir que decías que eres un basura de persona y no quiero que pienses eso".

Yuli confesaba que "sigue sin poder mirarle" a la cara porque "se sigue sintiendo muy mal" y Lucas explicaba que había sentido "mucho cariño" al volver a verla, asegurando que le costó mucho asimilar que Yuli le dijera que no estaba enamorada de él, aunque dejaba algo claro: "A una persona que me es sincera no tengo nada que achacarle".

Después de explicar que después del reencuentro no han vuelto a tener contacto porque han necesitado sanar. "Salí muy concienciado, sabía que nuestra relación había llegado hasta ahí, era momento de ser fuerte y tirar para adelante", decía Lucas, asegurando que ha habido días mejores y otros no tanto: "Poco a poco conseguiremos los dos llegar a buen puerto". Relatando que está en un momento en el que está intentado rehacer su vida: "Salgo más con mis amigos, comparto más tiempo con mis familiares y todo eso me está sentando muy bien".

Lucas reconocía que le ha costado llegar a entender el motivo por que se rompió su relación: "Intento ponerme en su lugar, pero en mi cabeza esa opción no estaba". Dejando claro que se quería ir de una buena forma de su vida: "De alguien que me importa no me quería ir de su vida por la puerta de atrás, por eso decidí actuar así y no me arrepiento de haberlo hecho". En este momento, Yuli confesaba que se arrepiente de haberle hecho daño, pero no de lo que sucedió porque se "dio cuenta que no estaba enamorada".

Óscar, que ha sido una parte importante del paso de la expareja por 'La isla de las tentaciones 10' también tenía que contar su parte. El que fuera tentador entraba al plató y contaba que ha seguido estando en contacto con Yuli, pero que "no se han visto en persona". El que cree que conectó mucho con ella en República Dominicana, pero que ella tenía claro que necesitaba estar sola: "Necesitaba un tiempo para ella y ha estado en Chile". Lo que confirmaba Yuli: "No puedo ir saltando de pareja en pareja, no puedo seguir tapando mi locura con novios". Y todos explicaban en qué punto se encuentran antes de despedirse en el plató.