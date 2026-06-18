La actriz, que falleció el pasado 16 de junio, desapareció prácticamente de la vida pública hace años, y ahora se ha conocido cómo fueron sus últimos años

Muere Daveigh Chase, la actriz que hizo de Samara en 'The Ring' y puso la voz a 'Lilo y Stich'

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La muerte de la actriz Daveigh Chase a los 35 años ha pillado por sorpresa a Hollywood, que la recuerda como la persona que puso voz a la pequeña Lilo de 'Lilo & Stitch', a Chihiro en 'El viaje de Chihiro' y que interpretó a la inquietante Samara de 'The Ring'. Pero ese éxito precoz acabó convirtiéndose en problemas personales y un trágico declive que ha salido a la luz tras su fallecimiento.

Chase nació en julio de 1990 en Las Vegas, Nevada. Desde muy pequeña se adentró en el mundo del espectáculo y comenzó participando en concursos infantiles y campañas publicitarias antes de que su familia se trasladara a California para impulsar su carrera. Su voz llamó rápidamente la atención de los estudios de doblaje, y su rostro la convirtió en una de las niñas actrices más prometedoras de finales de los años noventa.

Su éxito precoz en el cine

Durante su infancia apareció en series como 'ER', 'Sabrina, cosas de brujas', 'Embrujadas' y 'The Practice', aunque no fue hasta 2002 cuando llegó su año más decisivo. Pocas actrices infantiles han vivido un año como el que tuvo ella por aquel entonces.

Ese año puso voz a la protagonista de la película de Disney, 'Lilo & Stitch', pero casi al mismo tiempo protagonizó otro éxito completamente distinto: interpretó a Samara Morgan en 'The Ring', el remake estadounidense del clásico japonés de terror. Su imagen saliendo del pozo con el cabello cubriéndole el rostro y traspasando la pantalla de la televisión es uno de los iconos más perturbadores del cine de terror de los últimos años.

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En ese mismo periodo también prestó su voz a Chihiro en la versión inglesa de 'El viaje de Chihiro', la obra maestra de Studio Ghibli dirigida por Hayao Miyazaki.

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Tras ese éxito infantil no desapareció. Chase continuó trabajando durante su adolescencia. Participó en la película de culto 'Donnie Darko', donde interpretó a Samantha Darko, la hermana pequeña del protagonista. Años después volvería a ese universo en 'S. Darko'. También logró uno de sus papeles más estables en la televisión estadounidense con la serie 'Big Love', donde interpretó a Rhonda Volmer.

Durante aquella etapa parecía destinada a convertirse en una de las grandes actrices de su generación. Sin embargo, resultó mucho más complicado de lo que muchos imaginaban.

A partir de la década de 2010 su presencia en el cine y la televisión comenzó a disminuir. Aunque siguió participando en proyectos, su carrera perdió impulso. Su último trabajo cinematográfico acreditado llegó en 2016 con la película 'American Romance'.

Desaparición del cine y problemas relacionados con las drogas

Mientras tanto, fueron apareciendo noticias sobre problemas personales, diversos incidentes legales y los medios estadounidenses aseguraban que estaba atravesando problemas relacionados con drogas. Poco a poco desapareció prácticamente de la vida pública. Ahora, tras su deceso, han comenzado a conocerse detalles estremecedores sobre sus últimos años con vida.

Tal y como ha trasladado parte de su entorno, Chase llevaba un tiempo sufriendo problemas de adicción y aislamiento. Además, habría estado luchando contra drogas como la heroína y el fentanilo durante años.

Uno de los aspectos más impactantes que han surgido tras su muerte ha sido la publicación por parte de 'The New York Post' de un vídeo e imágenes grabadas meses antes de su fallecimiento. Las grabaciones mostrarían a la actriz en una situación extremadamente precaria en la zona de Skid Row, en el centro de Los Ángeles, uno de los lugares más conocidos de Estados Unidos por la concentración de personas sin hogar.

En las imágenes aparece visiblemente demacrada, extremadamente delgada y tendida en el suelo de lo que parece una tienda de campaña o una caravana.

Según declaró su antiguo representante, John Ryan, y la hermanastra de la actriz llevaban meses intentando localizarla. Para ello llegaron incluso a contratar a un investigador privado. Ryan aseguró que cuando tuvo acceso al vídeo pudo contactar por teléfono con Chase y trató de persuadirla para que recibiera tratamiento médico. El plan consistía en estabilizarla primero en Los Ángeles y después trasladarla a un centro de rehabilitación en Costa Rica. Sin embargo, cuando llegaron a buscarla había vuelto a desaparecer.

Mientras tanto, un hombre llamado Roy Hernandez aseguró ser su pareja y lanzó una campaña de financiación para cubrir gastos relacionados con su situación.

Pero a principios de este mes de junio tuvo que ser hospitalizada en Los Ángeles por desnutrición severa. Después sufrió una meningitis y una infección sanguínea que derivó en sepsis y un fallo sistémico. Finalmente falleció este pasado 16 de junio a los 35 años.